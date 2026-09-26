Messina, donna getta dell'acido addosso al suo avvocato: ricoverato

Secondo una prima ricostruzione, la cliente del legale gli avrebbe gettato addosso dell'acido, provocandogli ustioni su tutto il corpo. Dopo essere stato stabilizzato, l'uomo è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato preso in carico dagli specialisti del centro Grandi ustioni. Il professionista ha riportato ustioni da acido su circa il 20% del corpo, che si sono rivelate profonde per l'uso di un prodotto caustico. L'uomo è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva con la prognosi ancora riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri del comando provinciale di Messina.