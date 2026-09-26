l'aggressione

Messina, donna getta dell'acido addosso al suo avvocato: ricoverato

L'aggressione per mano di una cliente del legale. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

26 Set 2026 - 14:44
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Una donna ha gettato dell'acido addosso al suo avvocato. L'aggressione è avvenuta nella serata del 25 settembre a Messina. Per le lesioni riportate, il legale è stato trasportato nella serata del 25 settembre al pronto soccorso del Policlinico "Gaetano Martino" di Messina. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri del comando provinciale di Messina

I fatti

 Secondo una prima ricostruzione, la cliente del legale gli avrebbe gettato addosso dell'acido, provocandogli ustioni su tutto il corpo. Dopo essere stato stabilizzato, l'uomo è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato preso in carico dagli specialisti del centro Grandi ustioni. Il professionista ha riportato ustioni da acido su circa il 20% del corpo, che si sono rivelate profonde per l'uso di un prodotto caustico. L'uomo è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva con la prognosi ancora riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri del comando provinciale di Messina.

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