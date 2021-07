Ministero della Salute: unica dose entro 6-12 mesi ai guariti dal Covid

Ansa

E' possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino nei soggetti guariti dal Covid (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), "purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i sei mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione". E' quanto si legge in una nuova circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza.