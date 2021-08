"Contro le minacce e gli insulti dei No vax lo Stato deve reagire con fermezza. Chi delinque va perseguito penalmente: la magistratura deve procedere come contro i terroristi". L'infettivologo Matteo Bassetti, da tempo bersaglio dei militanti No vax, lo ha detto a Tgcom24 spiegando: "Non posso avere paura di uscire di casa semplicemente perché invito la gente a vaccinarsi: oggi il vaccino è l'unica risposta contro il virus".