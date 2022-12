Minacce a Meloni, identificato e denunciato un 27enne di Siracusa

L'autore delle minacce a Giorgia Meloni e a sua figlia è stato identificato e denunciato dalla polizia.

Si tratta di un 27enne di Siracusa, disoccupato, indagato per violenza privata aggravata nei confronti del presidente del Consiglio. Gli operatori della polizia postale di Roma sono riusciti a risalire al responsabile nonostante utilizzasse un nickname su Twitter, dove ha minacciato di morte il premier per via della presunta eliminazione del Reddito di cittadinanza.