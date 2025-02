Milano verso l'aumento delle strisce blu e gialle: l'obiettivo è azzerare i parcheggi liberi

Attualmente i posti auto in strada a Milano sono 300mila. Di questi circa 180 mila sono regolamentati: il 37,2 per cento sono parcheggi a pagamento mentre il 18,2 per cento sono riservati ai soli residenti. I posteggi liberi, invece, sono più di 100mila (39% del totale). La giunta punta ad azzerare il parcheggio gratuito ma per raggiungere l'obiettivo occorrerà del tempo. Verranno creati nuovi ambiti di sosta e allargati quelli già istituiti.