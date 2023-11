A Milano un altro venerdì di sciopero dei mezzi pubblici: ecco le fasce orarie garantite

I motivi della protesta - L'agitazione è stata organizzata per protestare, così si legge nel comunicato del sindacato, contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi di Tpl in appalto e/o subappalto; contro il progetto Milano Next, per la trasformazione di Atm spa in Azienda speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità; per la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri; per la pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti; per la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi; per chiedere la fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale, oltre all'aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali". Non mancano rivendicazioni per "ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l’altro a indennità ferie, turni particolari e vestiario".

I disagi e le face orarie garantite - Dunque uno sciopero aziendale di 24 ore che interesserà i dipendenti di Atm. Questo vuol dire che nelle fasce orarie dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio potrebbero verificarsi disagi su tutte le linee dei tram, bus e metropolitana della città. Molto dipenderà dalla percentuale di adesione allo sciopero. L’azienda dei trasporti fa sapere che, come sempre, tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui social e sulla App di Atm e invita i cittadini a controllare prima di mettersi in viaggio.

Altri scioperi in vista - Si tratta dal primo sciopero di novembre, ma non sarà l’ultimo. Anzi, un venerdì dietro l’altro. Fra una settimana esatta, il 17, incroceranno le braccia i lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private per lo sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil.