Milano, uomo accoltellato al viso: è in gravi condizioni

Un uomo di nazionalità egiziana di 25 anni, con precedenti è stato accoltellato martedì pomeriggio a Milano.

L'uomo è stato colpito con fendenti al viso e alla schiena ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Carlo. Il fatto è avvenuto in un quartiere multietnico spesso al centro di spaccio e risse. Agli agenti avrebbe detto di essere stato aggredito da un uomo che lui conosce, nei pressi di una fermata dei mezzi pubblici. Le ferite sono gravi ma non si trova in pericolo di vita.