Milano, ultimo weekend prima della zona rossa: blindati Navigli, Darsena e altre zone della movida

Milano si appresta a vivere l'ultimo weekend in "arancione scuro" prima di tornare in zona rossa. Per evitare rischi di assembramenti, Darsena e Navigli sarannno blindati. Le misure restrittive sono entrate in vigore dopo che l'ultimo sabato in zona gialla, ai primi di marzo, era stato "festeggiato"con un rave party improvvisato nel vecchio porto cittadino, in barba a tutte le regole anti-Covid. Una festa, con tanto di fuochi d'artificio, era stata organizzata anche all'Isola, altro quartiere noto per la movida.

Domenica pomeriggio, alla vigilia dell'ingresso in zona gialla della Lombardia, le strade del centro di Milano e la zona dei Navigli, complice anche il bel tempo, si sono riempite di persone, creando in diversi casi assembramenti. Molta gente in giro anche in zona Duomo, in corso Vittorio Emanuele e a Porta Nuova, tra piazza Gae Aulenti e corso Como.

La strategia anti assembramenti è stata stabilita in una riunione ad hoc del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. Le misure adottate dal Prefetto Renato Saccone - decise con i vertici della forze dell'ordine e con la vicesindaco Anna Scavuzzo e in vigore da un paio di settimane - prevedono transenne agli ingressi laterali della Darsena, a cui nei fine settimana si può accedere solo da piazza XXIV Maggio e che si potrà lasciare solo da piazzale Cantore.

Gli ingressi sui Navigli, poi, sono contingentati per evitare un un afflusso eccessivo. Stretta anche per i locali che costellano i Navigli. In zona arancione scuro non e' previsto il consumo ai tavoli e bar e ristoranti potranno fare solo asporto e consegne a domicilio.

Guardia alta anche nel resto di Milano, in particolare in Duomo, in Corso Como e nelle zone preferite dai milanesi per passeggiare nei fine settimana.