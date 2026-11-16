Omicidio nel Milanese, uomo ucciso con un colpo d'arma da fuoco

Un uomo è stato trovato morto nella tarda serata di domenica nelle campagne di Busto Garolfo, nel Milanese. Il cadavere, sul quale sono stati riscontrati segni di una ferita provocata da un colpo d'arma da fuoco, è stato rinvenuto nella zona delle cave. Lo riporta nella mattinata di lunedì 16 novembre il quotidiano La Prealpina. L'area in cui è avvenuto il delitto è conosciuta alle forze dell'ordine per la presenza di attività di spaccio di sostanze stupefacenti.
Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un omicidio maturato nell'ambito di contrasti tra gruppi criminali che si contendono il controllo del traffico di droga nella zona. Si tratta, al momento, di una pista investigativa ancora da verificare. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Legnano (Milano), coordinati dal pubblico ministero Massimo De Filippo della Procura di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Gli accertamenti sono in corso per identificare con certezza la vittima e ricostruire la dinamica dell'omicidio, oltre che per individuare il responsabile o i responsabili.