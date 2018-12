Milano, trovano portafogli pieno di denaro e lo restituiscono al proprietario

All'istituto, come scrive il Corriere della Sera, i due amici hanno trovato il professore Gianluca Bocchinfuso e la vicepreside Clara De Clario. E hanno raccontato d'un fiato la storia. Xu Wenbo, nato in Italia, cresciuto in Cina e tornato nel 2014 e Karawe Savindu, arrivato un anno fa da Negombo, avrebbero potuto prendere il portafogli e senza dire niente a nessuno portarlo a casa e dividersi i soldi. O magari aiutare i familiari a pagare l'affitto. E invece hanno scelto di restituire l'oggetto ritrovato, e diventare "paladini del senso civico" con tanto di encomio della dirigente scolastica.



Il proprietario del portafogli era tornato in strada a cercare l'oggetto perduto con dentro la pensione. Era disperato, fino alla telefonata che lo invitava a scuola. Arrivato nella struttura si è commosso e il giorno dopo ha inviato una lettera ai ragazzi con una piccola ricompensa. "Ho apprezzato il vostro gesto. Avete dimostrato di possedere uno dei valori più importanti. Ringrazio i vostri genitori e gli operatori scolastici che vi insegnano a essere buoni cittadini".