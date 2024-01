Milano, tende cavo d'acciaio ad altezza uomo in strada: arrestato 24enne

A Milano un 24enne con precedenti è stato arrestato per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti per aver teso un cavo d'acciaio ad altezza d'uomo in viale Toscana.

Il giovane, che ha ammesso le sue responsabilità, ha agito con altre due persone che non sono ancora state identificate. A dare l'allarme, mercoledì notte, è stato un residente nella zona che era appena rientrato a casa e ha visto i tre tendere il cavo.