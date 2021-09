Milano, tecnico informatico 30enne scomparso nel nulla dopo aver subito un furto di pc e documenti

Un tecnico informatico 30enne di Mel (Belluno), Giacomo Sartori, è scomparso nel nulla nella notte tra venerdì 17 settembre e sabato 18 settembre a Milano , dove vive e lavora. L'ultima volta che è stato visto si trovava in zona Porta Venezia. "Venerdì sera si è recato in un bar con alcuni amici. Aveva appoggiato lo zaino a terra; al suo interno teneva il portafoglio, i documenti e il computer aziendale. Qualcuno glielo ha rubato e ci era rimasto molto male", ha spiegato il fratello Tommaso, come riporta Il Gazzettino.

La scomparsa - Secondo quanto ricostruito, Giacomo ha lasciato il bar da solo, alle 23.30 circa. Da quel momento il vuoto. Il 30enne non è più tornato a casa. Il suo ultimo accesso su WhatsApp risale alle 2.30 di sabato mattina. Dalle ore successive il telefono del giovane - che non era nello zaino rubato - risulta spento.

Lunedì, Sartori non si è presentato in azienda. Inoltre, "i suoi amici di Milano ci hanno chiamati per chiederci se avevamo avuto contatti recenti con Giacomo in quanto loro, da venerdì, non lo vedevano e non riuscivano a mettersi in contatto con lui", ha aggiunto il fratello.

L'appello della famiglia - Per aiutare nelle ricerche, la famiglia, appoggiata all'associazione Penelope, ha aperto una pagina Facebook - Missing Giacomo Sartori -, in cui si legge che il 30enne potrebbe essere al volante di una Volkswagen Polo di colore grigio scuro. L'auto aziendale è targata GF 905 VY e non è stata ancora ritrovata. Inoltre, dalle informazioni ricevute in merito alla serata di venerdì 17 settembre, risulta che Giacomo portasse una camicia bianca, dei pantaloni beige e delle scarpe marroni.