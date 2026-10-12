Milano, proclamato lo sciopero il 20 ottobre al teatro alla Scala: a rischio la prima del Faust

La prima del Faust al Teatro alla Scala di Milano, in programma il 20 ottobre con la direzione di Daniele Rustioni, rischia di saltare. I lavoratori hanno approvato uno sciopero per l'intera giornata, che interesserà tutti i turni, nell'ambito della vertenza per il rinnovo del contratto. La decisione è arrivata al termine dall'assemblea convocata dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Fials. La partecipazione è stata ampia e il risultato della votazione quasi unanime: su oltre 450 presenti, soltanto uno si è espresso contro la mobilitazione, mentre quattro si sono astenuti.