Milano, proclamato lo sciopero il 20 ottobre al teatro alla Scala: a rischio la prima del Faust

La prima del Faust al Teatro alla Scala di Milano, in programma il 20 ottobre con la direzione di Daniele Rustioni, rischia di saltare. I lavoratori hanno approvato uno sciopero per l'intera giornata, che interesserà tutti i turni, nell'ambito della vertenza per il rinnovo del contratto. La decisione è arrivata al termine dall'assemblea convocata dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Fials. La partecipazione è stata ampia e il risultato della votazione quasi unanime: su oltre 450 presenti, soltanto uno si è espresso contro la mobilitazione, mentre quattro si sono astenuti.
I sindacati pronti a rivedere la decisione
La proclamazione dello sciopero non esclude la possibilità di un'intesa prima del 20 ottobre. "Se domani ci convocano e sovrintendente, direttore del personale e presidente sono pronti a ragionare, possiamo riconsiderarlo", ha dichiarato Paolo Puglisi della Cgil.