la protesta

Milano, proclamato lo sciopero il 20 ottobre al teatro alla Scala: a rischio la prima del Faust

I lavoratori chiedono il rinnovo del contratto. I sindacalisti lasciano aperta la possibilità di una trattativa

12 Ott 2026 - 16:42
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ansa

© Ansa

La prima del Faust al Teatro alla Scala di Milano, in programma il 20 ottobre con la direzione di Daniele Rustioni, rischia di saltare. I lavoratori hanno approvato uno sciopero per l'intera giornata, che interesserà tutti i turni, nell'ambito della vertenza per il rinnovo del contratto. La decisione è arrivata al termine dall'assemblea convocata dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Fials. La partecipazione è stata ampia e il risultato della votazione quasi unanime: su oltre 450 presenti, soltanto uno si è espresso contro la mobilitazione, mentre quattro si sono astenuti. 

Google Preferred Site

I sindacati pronti a rivedere la decisione

 La proclamazione dello sciopero non esclude la possibilità di un'intesa prima del 20 ottobre. "Se domani ci convocano e sovrintendente, direttore del personale e presidente sono pronti a ragionare, possiamo riconsiderarlo", ha dichiarato Paolo Puglisi della Cgil. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
milano
teatro alla scala

Sullo stesso tema