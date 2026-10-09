Belgio, a Bruxelles scontri tra studenti e polizia: barricate e sassaiole

"Intorno alle 10:30, si sono create tensioni nei pressi della stazione, dove diverse centinaia di giovani si sono radunati insieme ai manifestanti", ha spiegato la polizia di Bruxelles in un comunicato. "L'atmosfera si è gradualmente fatta tesa e si sono verificati significativi disordini pubblici." "Al fine di ristabilire l'ordine pubblico e garantire la sicurezza dei cittadini, dei manifestanti e dei servizi di emergenza, la polizia è intervenuta in modo mirato contro i facinorosi. Sono stati utilizzati cannoni ad acqua e gas lacrimogeni a distanza per disperderli", ha specificato la polizia di Bruxelles. Con lo slogan "Non nelle nostre tasche", circa 50mila persone hanno partecipato oggi alla manifestazione nazionale organizzata dalla Fgtb (Federazione Generale del Lavoro Belga) a Bruxelles. Le due sigle sindacali Fgtb e Cscs (Confederazione dei Sindacati Cristiani) protestano contro le politiche socio-economiche del governo federale belga.