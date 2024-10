Milano, tassista aggredito e derubato della sua auto mentre era in servizio

Nella notte tra sabato e domenica un tassista è stato aggredito e derubato della sua vettura davanti alla stazione Centrale di Milano. Stando a quanto riporta il 38enne alla polizia, al momento dei fatti era in servizio e avrebbe accompagnato due uomini, descritti come nordafricani, in piazza Duca d'Aosta poco prima delle 4:30 del mattino. Una volta arrivati a destinazione i clienti si sarebbero rifiutati di pagare la corsa. Uno dei due si è dato alla fuga, mentre l'altro avrebbe tirato un pugno sul volto del conducente per poi allontanarsi.