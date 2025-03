Studente pestato a Milano per rapina prima del test universitario, arrivate altre due condanne

Altre due condanne per l'aggressione allo studente che, lo scorso settembre, arrivato a Milano dalla Puglia per sostenere il test d'ingresso al Politecnico, è stato picchiato e rapinato nel sottopasso della metro, appena arrivato in treno da Bari in Stazione Centrale. Agli imputati sono state inflitte pene di 8 e 6 anni, nel processo con il rito abbreviato condizionato, mentre un terzo presunto complice era stato condannato a dicembre a 7 anni di reclusione su decisione del gup Alberto Carboni.