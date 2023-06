Milano, stringe cinghia al collo della moglie davanti ai figli: arrestato

A Rho (Milano), un 28enne del Salvador, pregiudicato, ha aggredito la compagna percuotendola e stringendole la cinghia della borsa intorno al collo davanti ai suoi tre figli.

Per questo è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato, per lesioni personali aggravate contro la moglie. All'arrivo dei militari, allertati dalle urla dei bambini che invocavano aiuto, l'uomo è stato bloccato. La donna, portata all'ospedale di Rho, è stata medicata e dimessa con sette giorni di prognosi.