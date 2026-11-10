i fatti risalgono a maggio

Omicidio di Milano Certosa, arrestati altri 5 giovani della gang Latin King

A maggio, un 22enne ecuadoriano fu ucciso con 30 coltellate in una rissa alla stazione ferroviaria

10 Nov 2026 - 12:58
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Altri cinque giovani di origine sudamericana appartenenti alla gang dei Latin King sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Milano, coordinati dalla Procura, per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ecuadoriano di 22 anni, ucciso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. A luglio c'erano già stati i primi arresti, fra cui quello di un ventenne trapper con il nome di Reyomar, tutti appartenenti ai Latin King. Sono accusati di aver circondato, colpito a bottigliate e accoltellato il 22enne.

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Le indagini e la rivalità tra gang di latinos

 Le investigazioni, sviluppate attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, l'acquisizione di testimonianze e approfonditi riscontri investigativi, hanno consentito di ricostruire le fasi dell'aggressione che portò alla morte del giovane, accerchiato insieme ad altri due ragazzi da un gruppo di aggressori armati di coltelli e altri oggetti contundenti.

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L'indagine ha inoltre consentito di accertare come l'omicidio sia maturato nell'ambito dell'operatività dell'associazione criminale denominata Latin King, organizzazione i cui appartenenti, secondo quanto emerso dagli accertamenti, fanno sistematico ricorso alla violenza e alla commissione di gravi reati contro la persona per affermare la propria supremazia e il controllo del territorio.

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