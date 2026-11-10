L'indagine ha inoltre consentito di accertare come l'omicidio sia maturato nell'ambito dell'operatività dell'associazione criminale denominata Latin King, organizzazione i cui appartenenti, secondo quanto emerso dagli accertamenti, fanno sistematico ricorso alla violenza e alla commissione di gravi reati contro la persona per affermare la propria supremazia e il controllo del territorio.