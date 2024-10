Milano, si arrampica sulla facciata della Stazione Centrale per protesta: "Mi hanno rubato il cellulare"

È stato tratto in salvo l'uomo che si è arrampicato sulla facciata esterna della Stazione Centrale di Milano, approfittando di alcune impalcature. Soccorso dei vigili del fuoco, che lo hanno raggiunto con un'autoscala, ha poi acconsentito a essere riaccompagnato a terra. Si tratta di un cittadino romeno, le motivazioni del suo gesto non sono ancora note. Per Il Giorno, l'uomo avrebbe messo in atto il clamoroso gesto per protestare per il furto di un cellulare.