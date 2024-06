Milano, denunciato il climber che ha scalato il Duomo fino alla Madonnina: tradito dal selfie

Identificato e denunciato per invasione di edifici e danneggiamento il ragazzo, un minore, che la notte del 21 maggio scalò il Duomo di Milano. Il giovane, in arte "Dedelate", aveva raggiunto la Madonnina attraverso l'impalcatura esterna e aggrappandosi alle guglie della Cattedrale. Da lì, a 100 metri da terra, si era scattato un selfie a torso nudo mostrando il dito medio. La foto, caricata su Instagram, era diventata virale in poco tempo e ha portato gli investigatori all'identificazione dell'autore dell'impresa.