Milano, tenta il suicidio lanciandosi dal balcone ma colpisce una 83enne uccidendola

Un uomo di 70 anni ha tentato il suicidio lanciandosi dal balcone della propria casa al quarto piano di un palazzo alla periferia ovest di Milano. Nella caduta l'uomo ha però colpito una donna italiana 83enne che stava passando sul marciapiede sottostante, causandone la morte sul colpo. Il 70enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso, cosciente, all'Ospedale Niguarda, dove risulta non in pericolo di vita. Sul posto i militari del Nucleo Radiomobile e della stazione dei carabinieri San Cristoforo.