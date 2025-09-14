Logo Tgcom24
Cronaca
SI E' BUTTATO DAL QUARTO PIANO

Milano, tenta il suicidio lanciandosi dal balcone ma colpisce una 83enne uccidendola

L'uomo di 70 anni è stato trasportato all'Ospedale Niguarda: non è in pericolo di vita

14 Set 2025 - 21:52
© Ansa

© Ansa

Un uomo di 70 anni ha tentato il suicidio lanciandosi dal balcone della propria casa al quarto piano di un palazzo alla periferia ovest di Milano. Nella caduta l'uomo ha però colpito una donna italiana 83enne che stava passando sul marciapiede sottostante, causandone la morte sul colpo. Il 70enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso, cosciente, all'Ospedale Niguarda, dove risulta non in pericolo di vita. Sul posto i militari del Nucleo Radiomobile e della stazione dei carabinieri San Cristoforo.

Denunciato per omicidio colposo

 L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per omicidio colposo. Dopo l'allarme, dato dai passanti, oltre alle ambulanze sono giunti i carabinieri che hanno ricostruito la vicenda. Al momento non ci sarebbero dubbi sul tentativo di suicidio, sulla cui dinamica non vi sarebbero ombre.

milano

