Milano, in sella a uno scooter rubato si schianta e muore lungo il cavalcavia

Un tragico incidente stradale si è verificato la sera del 14 agosto, verso le 22.30, sulla sopraelevata di via Monte Ceneri, a Milano. A perdere la vita un motociclista di 50 anni, dopo essere caduto dallo scooter, risultato poi rubato. Non si conosce l'identità della vittima.
L'incidente
Il motociclista stava percorrendo la soprelevata, in quel momento chiusa al traffico (di notte è chiusa per il rispetto del silenzio dei residenti), da via Scarampo in direzione piazzale Lugano, quando avrebbe perso il controllo del mezzo. Il 50enne è finito rovinosamente a terra dopo aver urtato le barriere laterali del cavalcavia. Stando a quanto ricostruito dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza, non sono stati coinvolti altri veicoli.
Il furto del mezzo
Giunti sul posto i soccorsi del 118. Le condizioni del 50enne sono subito apparse gravi: l'uomo è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso del San Carlo, dove è spirato poco dopo. La polizia locale sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Gli agenti stanno cercando di dare un nome alla vittima. Lo scooter è risultato rubato nelle ore precedenti al fatale sinistro.