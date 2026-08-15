Milano, in sella a uno scooter rubato si schianta e muore lungo il cavalcavia

Il motociclista stava percorrendo la soprelevata, in quel momento chiusa al traffico (di notte è chiusa per il rispetto del silenzio dei residenti), da via Scarampo in direzione piazzale Lugano, quando avrebbe perso il controllo del mezzo. Il 50enne è finito rovinosamente a terra dopo aver urtato le barriere laterali del cavalcavia. Stando a quanto ricostruito dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza, non sono stati coinvolti altri veicoli.