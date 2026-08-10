POCO PRIMA DEL DECOLLO

Linate, jet privato si scontra con un'auto di servizio: traffico aereo bloccato

Attimi di paura per un incidente durante alcune manovre, deviati due voli in arrivo e stop alle operazioni per 40 minuti. Nessun ferito

10 Ago 2026 - 15:22
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Un piccolo jet privato e un'auto di servizio del personale aeroportuale si sono urtate durante una manovra all'interno del perimetro dello scalo milanese di Linate. Secondo quanto riportato, il piccolo velivolo era in fase di rullaggio e si apprestava a decollare. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco e, in via precauzionale, due voli in arrivo sono stati fatti atterrare a Bergamo e Malpensa. Sul posto i mezzi del soccorso sanitario, anche se al momento non si registrano feriti né ulteriori disagi alla circolazione aerea.

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