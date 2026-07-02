Malpensa, furti all'interno dei bagagli: arrestati tre operatori

La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo tre operatori aeroportuali di Malpensa. Sono indagati di aver fatto parte di un'associazione a delinquere specializzata in furti all'interno dell'area di smistamento bagagli del Terminal 1. Dalle indagini emerge che gli operatori abbiano preso parte a circa 50 episodi di furto, sequestrando 370 beni di lusso tra borse e capi di abbigliamento di marca dai bagagli dei passeggeri in partenza, per un totale di 330mila euro. Dalle indagini è emerso, inoltre, che i beni rubati confluivano in una sorta di “patrimonio sociale” indipendentemente da chi fosse stato l’autore del singolo furto. La merce veniva quindi venduta a un soggetto terzo utilizzando, in alcuni casi, piattaforme di vendita on-line. Il prezzo pagato dal ricettatore veniva, quindi, suddiviso in parti uguali.
L'indagine ha presentato elementi di complessità anche per il fatto che molte vittime, in prevalenza cittadini stranieri, si sarebbero accorte dei furti solo una volta rientrate nei Paesi di destinazione, spesso senza presentare denuncia alle autorità italiane ma limitandosi a segnalazioni alle compagnie aeree.
I bagagli, all’interno dell’area di smistamento venivano accuratamente selezionati dai tre dipendenti dell’aeroporto, assunti presso una ditta addetta alla manutenzione dell’impianto di trasporto dei colli, e ispezionate in luoghi appartati, lontani da occhi indiscreti, per impossessarsi dei beni di valore in essi contenuti. Sea, società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, ha fatto sapere di aver collaborato con le autorità fin dalle prime fasi delle indagini, mettendo a disposizione sistemi di monitoraggio e supporto tecnico.