Milano, scontri tra tifosi di Milan e Psg: grave un francese

A Milano un tifoso di 34 anni del Paris Saint Germain , che in serata giocherà con il Milan a San Siro nella quarta giornata del gruppo F di Champions League , è rimasto gravemente ferito in una rissa tra supporter francesi e una cinquantina di tifosi rossoneri.

Identificati 73 francesi Secondo quanto comunicato dalla Questura, la polizia di Stato ha fermato e identificato 73 cittadini francesi tifosi del Psg. Successivamente, alle 00:05, un gruppo di circa cinquanta persone, presumibilmente tifosi del Milan (come appurato da testimonianze) è giunto dall'Alzaia Naviglio Pavese per dirigersi su Ripa di Porta Ticinese (nella zona della movida milanese, tra i luoghi di maggior afflusso del centro città) dove si trovavano i tifosi del Paris Saint Germain e si è reso protagonista di una serie di azioni violente prima di fuggire verso via Argelati.

Un fermo Un tifoso francese è stato ferito in modo grave da due coltellate a una gamba ed è stato trasportato all'ospedale Policlinico. Per riportare la situazione alla normalità, in piazza XXIV Maggio si sono rese necessarie alcune cariche di alleggerimento verso i tifosi francesi da parte delle forze dell'ordine. In quei frangenti, un agente della polizia di Stato è stato colpito a una gamba da un oggetto contundente riportando una ferita lacero contusa, mentre un altro è stato colpito da un oggetto e ha riportato una ferita al labbro. Il responsabile di quest'ultimo ferimento è stato fermato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Supporter francese ferito alla testa Alle 2, invece, una volante è intervenuta in un ostello di via Regina Margherita dove alloggiano alcuni supporter francese: uno di loro, un 28enne, ha riportato una ferita lacero contusa alla testa e ha riferito ai poliziotti di essere stato colpito alcune ore prima proprio in zona Darsena-Navigli. Il giovane è stato quindi trasportato all'ospedale Fatebenefratelli in condizioni non gravi.

Nella notte anche una lite tra tifosi del Psg e cinesi L'episodio di violenza sui Navigli non è stato l'unico della serata in città. Pochi minuti dopo l'una di notte, una volante è infatti intervenuta in via Paolo Sarpi, nella "Chinatown" del capoluogo lombardo, per una lite che ha coinvolto 15 tifosi del Psg e dieci cittadini di origine cinese. La rissa è stata sedata e non si è reso necessario l'intervento dell'assistenza sanitaria del personale del 118.

Il precedente degli scontri per Napoli-Eintracht Le immagini dei Navigli riportano alla memoria quanto successo a marzo prima di un altro match di Champions League, quello tra Napoli ed Eintracht Francoforte. In quell'occasione 600 tifosi tedeschi, giunti in città nonostante il divieto per i residenti a Francoforte di assistere alla gara, hanno attraversato tutto il centro della città partenopea per arrivare fino in Piazza del Gesù dove sono avvenuti gli scontri più violenti con i supporter napoletani. Otto in tutto gli arresti (5 tifosi partenopei e 3 tedeschi).

