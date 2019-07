Milano, scomparso un giovane di 22 anni: l'allarme della famiglia

Doveva restare fuori casa soltanto per pochi minuti e invece di Stefano Marinoni , 22 anni, si sono perse le tracce ormai da quattro gioni. Il giovane, dipendente di una ditta di Baranzate (Milano) , era uscito giovedì alle 19:30 e ai genitori aveva detto che sarebbe rientrato per cenare con loro. Da allora è sparito. Sono già scattate le ricerche dei carabinieri, per ora senza esito.

Stefano si era allontanato a bordo della sua Smart bianca, targa FF355BT, anche questa svanita nel nulla. Prima di uscire, scrive il "Giorno", ai genitori aveva detto che sarebbe stato fuori solo per pochi minuti con gli amici, che doveva incontrare nella vicina Novate Milanese. "Doveva tornare per cenare con noi, ma è sparito - racconta il papà, Marco -. Da giovedì sera il suo cellulare è spento. Non capiamo cosa possa essergli successo".



I carabinieri hanno ascoltato conoscenti e amici, tra cui quelli di Novate con cui avrebbe dovuto incontrarsi: ai militari quei ragazzi hanno detto che Stefano all'appuntamento non è mai arrivato. I genitori lanciano un appello: "Se qualcuno ha visto lui o la sua auto, lo preghiamo di dirlo subito ai carabinieri. Qualsiasi informazione potrebbe essere preziosa".