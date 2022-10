Milano, scarcerata un'85enne non autosufficiente: era detenuta per aver occupato una casa

Ansa

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto la scarcerazione, sospendendo l'esecuzione della pena, per una donna di 85 anni di origine bosniaca, non autosufficiente, che da circa due settimane si trovava a San Vittore per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura per una condanna definitiva a 8 mesi per l'occupazione abusiva di un alloggio.