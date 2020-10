Milano, sacerdote con la mascherina abbassata durante le comunioni è poi risultato positivo al Covid

Secondo quanto riporta Il Giorno, subito dopo la notizia della positività il sacerdote è stato sostituito da un esterno, mentre gli altri preti della parrocchia sono stati messi in isolamento e sottoposti a tampone. Al momento sembrerebbero tutti negativi.

"Verificata la situazione non abbiamo potuto fare altro che avvertire l'Ats della situazione e dei possibili contatti avuti dal sacerdote nei due giorni precedenti, mettendo in pratica per quanto ci riguarda isolamenti e quarantene, come dall'autorità sanitaria. Saputo della positività e al di là del compito affidato dell'autorità sanitaria, abbiamo avvertito anche noi in prima persona le famiglie. Non abbiamo certo nascosto nulla, dando comunicazione della positività del nostro sacerdote anche durante la messa di domenica scorsa", ha spiegato don Angerlo Cairati, prevosto di Legnano, anche lui in quarantena.