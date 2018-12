Milano, ravioli di gamberi con carne di maiale: la frode di alcuni ristoranti cinesi

In alcuni ristoranti cinesi di Milano "Striscia la Notizia" scopre che vengono venduti ravioli di gamberi contenenti però carne di suino. I cuochi interpellati sull'argomento da Max Laudadio non reagiscono molto bene tanto che uno di loro inizia a gridare: “Non rompere le pxxxe”.



Il test effettuato dall’Istituto Zooprofilattico di Torino sui prodotti di quattro locali differenti rivela infatti che il 50% di questi non contiene affatto il crostaceo ma maiale e pangasio, una tipologia di pesce ‘povero’. Una falsificazione in fase di produzione che nella legge italiana viene definita frode in commercio. I cuochi dei ristoranti cinesi ‘incriminati’ non ci stanno e alle accuse rispondono negando di avere responsabilità nella contraffazione. Uno, addirittura, smentisce di avere i ravioli di gambero nel proprio menù.