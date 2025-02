Milano, rapinatore seriale si autodenuncia: "Aiutatemi a sconfiggere questo impulso"

Piccoli colpi in sequenza - Il modus operandi era sempre lo stesso: intascava dei prodotti dei negozi scelti a caso, si avvicinava alla cassa fingendo di pagare e, con un salto oltre il banco, spingeva il cassiere, alle volte minacciandolo con coltello, per rubare i contanti custoditi nella cassa. Gli agenti del commissariato Lambrate hanno incrociato le denunce in banca dati con i racconti del ragazzo. Gli stessi responsabili dei negozi, una volta contattati, hanno riconosciuto il rapinatore. La sequenza dei colpi verificati dagli agenti inizia il 14 ottobre 2024 in via Torino (405 euro), per proseguire il 31 dicembre in via Pisani (596 euro) e, un mese dopo, il 22 gennaio, in corso Buenos Aires (292 euro). Infine, gli ultimi due: il 7 febbraio 350 euro rubati in un negozio in viale Umbria e il 9 febbraio 400 euro presi dalla cassa di un negozio di abbigliamento in corso Garibaldi. L’ultimo prima del pentimento.