Milano, 18enne rapina una donna sul bus ma è una ricercata: arrestati entrambi

A Milano un 18enne egiziano ha rapinato una donna su un mezzo pubblico. Ma si trattava di una ricercata, e quando è intervenuta la polizia ha arrestato entrambi. Dopo l'allarme dato dai passeggeri a bordo dell'autobus, sul posto sono velocemente giunte le forze dell'ordine che hanno bloccato il rapinatore, con precedenti e irregolare. Il giovane aveva strappato una catenina dal collo della 29enne. Al momento dell'identificazione, però, anche lei è risultata con precedenti, e per di più ricercata per un'ordinanza di custodia cautelare per un furto da 100mila euro in un appartamento a Monza. Così entrambi sono stati trasportati a San Vittore.