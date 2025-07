Milano, posticipati di un anno i divieti per le moto in Area B

Vengono posticipati di un anno i divieti di accesso per moto e motorini più inquinanti nella ztl dell'Area B, che corrisponde a quasi tutta la città di Milano. "Alla luce della consistenza del parco circolante ancora interessato dai divieti previsti dal 1° ottobre 2025 - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala in una nota - e della necessità di consentire ai cittadini un tempo congruo per adeguarsi, riteniamo opportuno proporre un posticipo di un anno dell'entrata in vigore di tali limitazioni". Questo "permetterà di accompagnare con maggiore gradualità la transizione e sostenere le fasce di popolazione più esposte - ha aggiunto -, senza comprometterne gli obiettivi ambientali".