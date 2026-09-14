Milano, albero crolla in piazza Risorgimento: tre feriti, uno è grave | I residenti: "Segnalato tempo fa"

Le radici si sono strappate di colpo da terra e il tronco è crollato su tre passanti che stavano passeggiando in piazza Risorgimento, a Milano. L'allarme, dopo che il grosso bagolaro ha ferito in maniera lieve una donna di 20 anni e un uomo di 41 anni, è scattato intorno alle 9.56. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, e polizia. I due sono stati trasferiti in codice giallo al Policlinico mentre un terzo uomo, un giovane di 21 anni originario del Bangladesh, sarebbe rimasto ferito in maniera pù grave e si troverebbe ancora sotto osservazione da parte dei sanitari del 118.