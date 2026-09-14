Milano, albero crolla in piazza Risorgimento: tre feriti, uno è grave | I residenti: "Segnalato tempo fa"
Il grosso bagolaro si è sradicato all'improvviso attorno alle 10. I residenti accusano: "Era inclinato da tempo e malato". Si indaga sulle cause
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Le radici si sono strappate di colpo da terra e il tronco è crollato su tre passanti che stavano passeggiando in piazza Risorgimento, a Milano. L'allarme, dopo che il grosso bagolaro ha ferito in maniera lieve una donna di 20 anni e un uomo di 41 anni, è scattato intorno alle 9.56. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, e polizia. I due sono stati trasferiti in codice giallo al Policlinico mentre un terzo uomo, un giovane di 21 anni originario del Bangladesh, sarebbe rimasto ferito in maniera pù grave e si troverebbe ancora sotto osservazione da parte dei sanitari del 118.
L'intervento dei soccorsi e la denuncia dei residenti
I pompieri hanno immediatamente liberato le vittime tagliando il tronco con le motoseghe. Poi, una volta affidati ai soccorsi, hanno rimosso l'albero tagliando progressivamente i rami per liberare l'area e consentire la messa in sicurezza. Non è chiaro cosa abbia causato il crollo e se le piogge intense delle ultime settimane possano avere in qualche modo influito a indebolire la tenuta delle radici. Secondo quanto hanno raccontato alcuni residenti della zona al Corriere, però, quell'albero era ammalorato e notevolmente inclinato. Tanto che "i camioncini più alti del mercato non passavano neanche più". I residenti lo avevano segnalato, un allarme caduto nel nulla.