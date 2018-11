Milano, per i bagarini del web il pm chiede condanne fino a un anno e 4 mesi

Il pm Adriano Scudieri ha proposto al gup Maria Vicidomini una pena (al netto dello sconto di un terzo per via del rito) di un anno e quattro mesi di reclusione e 600 euro di multa per Roberto De Luca e Antonella Lodi di Live Nation Italia e Live Nation 2, società imputate come persone giuridiche e che si sono viste chiedere pure loro la condanna al pagamento di 80 quote la prima e di 4 quote la seconda.



Chiesti inoltre un anno e 400 euro di multa per Corrado Rizzotto, ex amministratore del sito per la vendita on line di biglietti Vivo. Il pm Scudieri ha poi ribadito la richiesta di rinvio a giudizio per i 4 imputati che hanno scelto invece il rito ordinario, ovvero per Domenico d'Alessandro e per la sua società Di Gi, per Charles Stephen Roest, amministratore del sito internet di rivendita di biglietti Viagogo, e per Vivo.



L'avvocato Davide Paleologo, che assiste la Siae, parte civile insieme al Codacons, e che ha chiesto complessivamente circa 200 mila euro di risarcimento, ha detto che "a parte Francia e Belgio che hanno legislazioni specifiche, si tratta del primo processo europeo sulle irregolarità nel fenomeno del bagarinaggio on-line". Per questo motivo, secondo il legale, quella del giudice di Milano sarà "una sentenza molto importante, che farà giurisprudenza". L'udienza è stata aggiornata al prossimo 5 dicembre.