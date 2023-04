Milano, panino con bullone a scuola: fornitore pane pagherà sanzione da 750 euro

Secondo una perizia, il bullone veniva dalla macchina utilizzata per la preparazione del pane. Il Comune e Milano Ristorazione, la società comunale che si occupa dei pasti nelle scuole della città, stanno però valutando altre iniziative per il danno di immagine.

La vicesindaca Anna Scavuzzo ha spiegato i dettagli del provvedimento in una riunione congiunta delle commissioni Partecipate ed Educazione, convocata proprio per discutere dell'episodio, a cui ha partecipato anche Bernardo Notarangelo, presidente dimissionario di Milano Ristorazione.

Nei prossimi giorni il sindaco Giuseppe Sala nominerà un presidente ad interim in attesa del bando per il sostituto, che comunque sarà presidente e non anche direttore generale come finora.