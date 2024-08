Operaio muore schiacciato in un macchinario nel Milanese

Un operaio di 61 anni è morto in un incidente sul lavoro a Bareggio, in provincia di Milano. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, l'uomo è rimasto incastrato in un Bobcat, tra la pala e il telaio. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e dell'Ats Città metropolitana, i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i vigili del fuoco di Milano. Vani i soccorsi.