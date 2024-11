Milano, morta Licia Pinelli: era la vedova del ferroviere anarchico "18esima vittima" della Strage di Piazza Fontana

E' morta a 96 anni Licia Rognini Pinelli, la vedova del ferroviere anarchico, Pino, morto a 41 anni nel dicembre del 1969 precipitando da una finestra della questura di Milano, dove era stato trattenuto per l'esplosione della bomba nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura in piazza Fontana. "Una vita spesa con dignità coerenza e coraggio in difesa del nome di Pino… Cara Licia, quanto di abbiamo voluto bene", la ricorda il circolo Anpi Barona di Milano in un post su Facebook, rivolgendo un abbraccio alle figlie, Silvia e Claudia Pinelli, e a tutti i suoi cari.