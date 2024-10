Milano, è festa per il completamento della metropolitana M4: "Opera epocale"

"L'inaugurazione dell'intera tratta della M4 segna un momento storico per la nostra città, e vogliamo festeggiarlo rendendo la cultura protagonista - ha dichiarato Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune -. Grazie alla generosità e alla collaborazione degli operatori culturali di Milano, siamo riusciti a offrire ai cittadini 17 spettacoli gratuiti nei teatri e nei cinema vicini alle nuove stazioni della metro blu. Questo è un esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni e realtà cittadine possa rendere arte e spettacolo accessibili a tutti e a tutte, creando nuove occasioni di condivisione e arricchimento per la comunità; ma è anche la prova che Milano, con i suoi investimenti in mobilità e infrastrutture che rendono più facile spostarsi tra i quartieri, è in grado di creare sempre più opportunità per vivere la città in modo diverso, per scoprire nuovi luoghi e spazi e per rendere la partecipazione culturale sempre più ampia e inclusiva. Invito tutti e tutte a partecipare e a vivere insieme questa giornata straordinaria".