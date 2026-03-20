Milano, maxi rogo della Torre dei Moro: nove condanne fino a tre anni

In particolare, la giudice Amelia Managò della sesta sezione penale ha condannato a 3 anni, la pena più alta, anche Francisco Churruca Ybbarra, export manager della società spagnola Alucoil, e poi a 2 anni e 6 mesi Ettore Zambonini, legale rappresentante dell'omonima azienda, che si occupò dei lavori delle "vele" della facciata della Torre. Stessa pena di 2 anni e 6 mesi per Giordano Cantori, "responsabile commerciale" di quei "pannelli Larson del produttore spagnolo". E poi 8 mesi per Stefania Grunzweig, amministratrice della Polo srl, "venditrice delle unità immobiliari realizzate". Poi, è stato condannato a 2 anni Giampaolo Leoni, responsabile per conto della Polo srl del "progetto generale ai fini antincendio", e alla stessa pena Orio Delpiano, direttore dei lavori per conto della Moro Costruzioni. Condanna a un anno per Giampaolo Cremaschi, responsabile dell'ufficio acquisti della Polo e "coordinatore in materia di sicurezza".