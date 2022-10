Milano, martedì 11 ottobre sciopero Atm contro le aggressioni al personale

La decisione è arrivata domenica sera,

su richiesta dei sindacati

sicurezza e mezzi di trasporto

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultratrasporti, Faisa Cisal, Ugl autoferrotranvieri, Orsa autoferro Tpl, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema della

Dietro la protesta ci sarebbero le recenti vicende di

aggressione al personale Atm

: "A pochi giorni dall'incontro in Prefettura di Milano e dal successivo con il gruppo Atm, dove abbiamo ribadito la nostra posizione in merito alle aggressioni al personale, registriamo ancora altri pesanti episodi di violenza. Si va a lavorare con la paura di chi sa di essere solo ad affrontare i mille imprevisti e le inevitabili conseguenze, senza alcuna protezione, se non quella di usare il buon senso per tutelare la propria incolumità per tornare a casa sani e salvi" si legge nel comunicato.

A spingere i sindacati verso lo sciopero è stato l'ultimo episodio avvenuto lo scorso sabato sera, nella

stazione di Lodi

. I carabinieri hanno denunciato un 25enne per aver picchiato un dipendente di 36 anni, riportandogli la frattura di una costa. Dopo l'aggressione, l'uomo è stato portato all'ospedale da dove è stato dimesso con un mese di prognosi.