Milano Marittima, l’estate dei ricchi tra fiumi di champagne, ostriche ed eccessi

Fiumi di champagne, ostriche ed eccessi: è questo il clima che caratterizza l’estate di Milano Marittima, in provincia di Ravenna, da sempre una delle destinazioni simbolo del turismo italiano a cinque stelle. Qui il lusso non è un dettaglio, ma una vera e propria esperienza che accompagna gli ospiti dalla mattina fino a notte fonda.
La giornata inizia attorno alle dieci, direttamente in spiaggia. "Qui è un’ordinazione ogni due minuti", racconta all’inviata di "Zona Bianca" il proprietario di uno stabilimento balneare, mostrando la nuova area della struttura pensata per chi cerca un livello di privacy superiore. "Abbiamo creato una zona esclusiva, completamente riservata, con due jacuzzi", spiega. Il prezzo? 600 euro per una sola giornata, cifra che non sembra scoraggiare la clientela più esigente.
La sera, poi, il copione cambia ma l’atmosfera resta la stessa: si va a cena con menu che oscillano tra crudité, astice e champagne, per poi proseguire nei locali della zona, dove la spesa può diventare davvero importante. "Per una serata si può andare dai 500 ai 50 mila euro", conferma l’imprenditore Steven Basalari, sottolineando come l’offerta sia pensata per chi vuole vivere un’esperienza senza limiti.
A Milano Marittima, insomma, il concetto di vacanza si trasforma in un rituale di esclusività, dove ogni dettaglio — dalla spiaggia alla nightlife — è costruito per chi cerca un’estate fuori dall’ordinario.