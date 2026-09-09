Milano, curata per un mal di pancia muore a 2 anni: si indaga per omicidio colposo

Sulla vicenda sono intervenute anche la Direzione generale Welfare di Regione Lombardia e l'Ats (l'ex Asl) Città Metropolitana di Milano che ha disposto la costituzione di una Commissione di verifica sul protocollo adottato per appurare se siano state o meno corrette. "Si tratta di un evento estremamente doloroso - dichiara l'assessore regionale Guido Bertolaso - di fronte al quale esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia. Abbiamo chiesto che la vicenda venga approfondita in ogni suo aspetto e che siano verificate con attenzione le procedure adottate e il percorso seguito dalla bambina. Come doveroso in casi come questo, abbiamo inoltre immediatamente trasmesso notifica alla Procura della Repubblica".