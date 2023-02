Milano, madre e figlio vivono da 4 mesi su una panchina | Il Comune: "Presto una casa"

Da quattro mesi mamma e figlio vivono su una panchina a Milano, ma presto avranno una casa. Lo promette il Comune di Milano che tramite "Pomeriggio Cinque" fa sapere che "sta lavorando per trovare una soluzione" per Angela e suo figlio. La donna si era rivolta al programma di Canale 5 per cercare aiuto e solidarietà nel pubblico di Barbara d'Urso che subito si è attivato per aiutare la famiglia in difficoltà. "Ci hanno scritto da tutta Italia - fa sapere la conduttrice nella puntata del 10 febbraio - ci sono tante persone che vorrebbero ospitarti a casa loro, e sono tantissimi gli italiani che vorrebbero inviarti dei soldi".

Angela, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, a "Pomeriggio Cinque" racconta come cerca di sopravvivere, tra la ricerca di cibo e quella di un riparo dal freddo. Proprio poche settimane fa è stata operata a causa di un tumore e per questo non può allontanarsi da Milano perché è la città in cui si sta curando. "Non posso allontanarmi dal Policlinico - spiega - ma ringrazio tutti per la solidarietà".

Presto, però, Angela e suo figlio potranno finalmente abbandonare la panchina e andare a vivere in una casa. "Nel frattempo, in attesa di una sistemazione, grazie alla solidarietà dei nostri telespettatori - le comunica l'inviata di Canale 5 - non dormirete più in strada, ma in un ostello".