Milano, madre e figlio vivono da quattro mesi su una panchina

Da quattro mesi vivono su una panchina: è la storia di Angela, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, e del figlio. Si sono rivolti a "Pomeriggio Cinque" per cercare aiuto e soliderietà nel pubblico di Canale 5: "Prima dormivamo in una macchina in provincia di Pavia - ha raccontato la donna in collegamento con Barbara d'Urso -. Adesso siamo qui e cerchiamo un posto dove lavarci spesso. A volte andiamo in qualche ospedale qua vicini, oppure al supermercato dove ci lasciano usare quei bagni. Altre volte sfruttiamo posti di fortuna".

Angela, che proprio poche settimane fa è stata operata a causa di un tumore, ha spiegato come cerca di sopravvivere, tra la ricerca di cibo e quella di un riparo dal grande freddo che in questi giorni sta colpendo Milano: "Ci arrangiamo con qualche panino quando possiamo - ha raccontato -, cerchiamo di vivere con quello che possiamo, una signora ci ha regalato dei piumoni".