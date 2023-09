Lo scalo è stato costretto a dirottare i voli in arrivo e a bloccare quelli in partenza

Sospesi tutti gli atterraggi e i decolli, i tecnici dopo un'ora hanno risolto il problema elettrico. Alcuni voli in arrivo sono stati già dirottati verso gli altri scali lombardi di Malpensa e Orio al Serio.

Attorno alle 22 sono ripresi gli imbarchi a Linate dopo la sospensione a titolo precauzionale, per evitare che le luci in pista potessero spegnersi per un problema riscontrato a un "pozzetto".