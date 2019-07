Milano, la rivoluzione di biglietti e abbonamenti: al via il nuovo sistema tariffario dei trasporti

E' partito il nuovo sistema tariffario e cambia il trasporto pubblico nella grande Milano per 4,2 milioni di cittadini e 213 Comuni. Tra le principali novità, il biglietto singolo passa da 1,50 a 2 euro, può essere timbrato più volte nei 90 minuti di validità anche in metropolitana e serve per raggiungere un'area più estesa fuori Milano. Sugli abbonamenti sconti famiglia e gratuità per gli under 14; facilitazioni anche per altre fasce d'età (anziani e studenti, in primis) e per reddito.

A favore delle famiglie lo sconto del 50% sul costo dell'abbonamento annuale per i genitori con tre figli a carico. Gratuità del servizio trasporti fino a 14 anni, per dare un aiuto concreto alle famiglie. Gratuito anche l'abbonamento per gli over 65 con Isee inferiore a 16mila euro. Potranno viaggiare gratuitamente gli insegnanti (uno ogni 10 ragazzi) con scolaresche in gita. La gratuità sarà applicata anche agli animali d'affezione.



Resta invariato il costo dell'abbonamento ridotto per i giovani, che potranno beneficiarne fino ai 27 anni anziché 26; inoltre, vengono estese le agevolazioni fino ai 30 anni con Isee sotto i 28mila euro (mensile e annuale rispettivamente a 22 e 200 euro) a prezzo invariato rispetto a oggi. Dedicata ai giovani anche un'altra novità: fino ai 27 anni, per chi è abbonato al trasporto pubblico, scende da 29 a 12 euro il costo dell'abbonamento al BikeMi; dai 28 anni il costo passa da 29 a 24 euro. Per tutti, a partire dall'introduzione del nuovo sistema tariffario, sarà possibile "caricare" l'abbonamento del BikeMi sulla tessera Atm integrando completamente i due servizi.



Facilitazioni sugli abbonamenti per gli over 65 con reddito Isee tra 16 e 28mila euro: il costo dell'annuale sarà di 200 euro. Ancora più conveniente il nuovo "Senior Off Peak" che, a parità di costo, vale in superficie da inizio servizio (e non solo dalle 9.30), ovunque e sempre anche nel fine settimana e sarà disponibile per tutti dai 65 anni di età e per i pensionati dai 60 anni. Viene introdotto un abbonamento annuale a 50 euro per persone con Isee inferiore ai 6mila euro, per i disoccupati con Isee inferiore ai 16.900 euro e per i detenuti in permesso lavorativo esterno al luogo di detenzione.



In occasione dell’introduzione del nuovo sistema tariffario integrato dei mezzi pubblici, il sindaco Beppe Sala ha inviato una lettera aperta a tutti i suoi concittadini. "Si tratta di una grande novità. In questi anni non ho mai smesso di affermare che i trasporti sono una delle architravi su cui dobbiamo costruire il futuro della nostra città. Mezzi pubblici il più possibile efficienti e puntuali sono la condizione per avere una Milano capace di crescere, di rispettare i suoi impegni, di assicurare un ambiente più pulito a noi e ai nostri figli", ha scritto.



"Abbiamo realizzato una profonda riforma del sistema tariffario a favore di chi sceglie il trasporto pubblico - ha dichiarato Marco Granelli, assessore alla Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano. - Noi stiamo investendo sullo sviluppo della rete, anche a fronte di minori risorse da parte del governo e della Regione, e teniamo alta la qualità del servizio. Con questa riforma, sebbene sia aumentato il costo del singolo biglietto, abbiamo tutelato di più lavoratori, pendolari, famiglie, giovani e anziani rispetto a turisti e utenti occasionali. Una rete di trasporto collettivo efficiente, veloce, capillare, con tariffe eque su un territorio sempre più ampio è la risposta al crescente bisogno di mobilità di cittadini e utenti e alla necessità di migliorare la qualità dell'aria che respiriamo".