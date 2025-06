Investì accidentalmente il figlio di 18 mesi provocandogli lesioni permanenti, la Procura di Milano: "Archiviare la posizione della madre"

Nell'estate del 2024, in un paese dell'hinterland di Milano, una donna investì accidentalmente il figlio di 18 mesi nel cortile privato di casa, provocandogli lesioni permanenti. La donna "sconta già una sorta di ergastolo con fine pena mai", motivo per cui la Procura di Milano ha chiesto al gip di escludere la sua punibilità. Lo riporta la Repubblica. "Il processo e l'eventuale condanna costituirebbero una sorta di trattamento contrario al senso di umanità" (articolo 27 della Costituzione), scrive il pm di Milano Paolo Storari nella richiesta di archiviazione delle indagini. "Una reazione penalistica non serve a nulla, anzi appare addirittura controproducente". Il "diritto", in questo caso, non ha "alcuna funzione da svolgere”, osserva Storari.