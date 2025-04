Milano, insegnante 68enne morì in ospedale: arrestato il figlio per omicidio

Un uomo di 36 anni è stato arrestato per l'omicidio della madre dalla polizia di Milano, coordinata dalla Procura di Monza. La donna, Daniela Guerrini, un'insegnante di 68 anni, era stata ritrovata in condizioni molto gravi nell'abitazione di famiglia a Cinisello Balsamo (Milano) il 16 marzo. I sospetti della Squadra mobile si erano concentrati sull'uomo già all'epoca, quando la donna era poi stata portata in ospedale con diverse lesioni, per morire poco dopo. L'accusa contro l'uomo è di aver percosso la donna a calci e pugni fino a provocarle "gravissime lesioni interne", tra cui un'emorragia cerebrale, fino alla morte.