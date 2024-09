Un uomo di 60 anni è stato trovato carbonizzato la notte scorsa all'interno del suo appartamento a Corsico, in provincia di Milano. L'allarme è stato dato intorno alle 2 e sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli operatori del 118 che però non hanno potuto fare nulla se non constatare la morte dell'uomo. Ignote, allo stato, le cause dell'incendio.