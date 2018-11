Milano, il Palasharp abbandonato è diventato rifugio per i clandestini

Doveva essere abbattuto nel 2011, poi la proposta di convertirlo in moschea. Ma una legge regionale ha bloccato l’iter di conversione di quello che un tempo era un palazzetto per eventi sportivi e spettacoli e che oggi è un edificio fatiscente e abbandonato. Parliamo del Palasharp di Milano, dove sono entrate le telecamere di Stasera Italia. Degrado e illegalità è quello che si trova al suo interno: clandestini che fuggono all’inasprimento delle norme in fatto di immigrazione, senzatetto costretti su materassi luridi. Giovanissimi extracomunitari che ne hanno fatto un rifugio di fortuna. Nessuno all’interno vuole farsi riprendere e non è chiara l’età di quelli che ci vivono. La sporcizia – avanzi di cibo andati a male e rifiuti – è l’elemento dominante.